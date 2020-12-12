اتحاد الكرة الإماراتي يُقيم مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي الاثنين

المصدر: البيان الإلكتروني

يُقيم اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم الاثنين المقبل في مقره بدبي مراسم توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الإسرائيلي بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وأورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي .

وتأتي اتفاقية التعاون استمرارا لجهود اتحاد الإمارات لكرة القدم الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية بالعالم والتي تهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف البطولات الكروية ، وتعزيزاً للتعاون المشترك بين البلدين في كافة القطاعات بما فيها قطاع الرياضة وكرة القدم لما تحظى به اللعبة الشعبية الأولى بالعالم من شغف ومتابعة لدى الجميع .

وتشمل اتفاقية التعاون عدداً من البنود, منها إقامة مباريات ودية للمنتخبات الوطنية كافة والأندية ,وإقامة ورش عمل مشتركة لعناصر الاتحادين الفنية والإدارية, فضلاُ عن طرح مبادرات تطويرية تسهم في دعم مسيرة اللعبة في البلدين .

وكان الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عقد اجتماعاً الشهر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي مع أورين حسون رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تم خلاله بحث كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية التي ستوقع يوم الإثنين .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم أن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلا لمعاهدة السلام التي تم توقيعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل ، حيث حرصنا في اتحاد كرة القدم على التنسيق مع الاتحاد الإسرائيلي بشأن هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تحمل رسالة سلام من أرض السلام ، ونحن على ثقة من أن مردودها سيكون إيجابياً جداً وسيخدم الطرفين .

وأشار بن هزام أن وجود جياني إنفاتينو رئيس الاتحاد الدولي في الإمارات وحضوره مراسم توقيع الاتفاقية يؤكد حرص الفيفا وتشجيعه على مثل هذه المبادرات التي تخدم كرة القدم, التي تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد على تقارب الشعوب والتقاء الثقافات لما تحمله من أهداف وقيم سامية وتنافس شريف .

وأوضح الأمين العام أن اتحاد كرة القدم أنهى كافة الجوانب الخاصة بالاتفاقية ، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الجانب الإسرائيلي ووضع البنود التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة التي ستشهد زيارات متبادلة ومبادرات مختلفة في كل مجالات اللعبة .

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