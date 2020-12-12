لجنة المنتخبات الإماراتية تبحث عن مدرب جديد للأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

تعقد اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة اجتماعا مهما مساء اليوم برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، من أجل الاستقرار على الاسم الجديد لتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب الكولومبي خورخي بينتو الذي تم انهاء التعاقد معه بالتراضي قبل عدة أيام.

وعلم "البيان الرياضي" أن لجنة المنتخبات تفاضل بين مدربين الأول الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل، وشباب الأهلي الأسبق، والمدرب الحالي لفريق بيراميدز المصري، والثاني المدرب الوطني مهدي علي الذي قاد الأبيض للعديد من الانتصارات خلال السنوات الماضية.

وكانت بعض الأصوات تطالب بالهولندي مارفيك المدرب الأسبق للمنتخب الذي كان يقود خطة لإحلال وتجديد الأبيض، قبل ان يتم الاستغناء عن جهوده في عهد مجلس الإدارة برئاسة مروان بن غليطة.

وسوف يتم شرح الجهود المبذولة للاستقرار على اسم المدرب الجديد خلال اجتماع اليوم، ومن ثم رفع توصية بإسم المدرب إلى مجلس الإدارة تمهيدا لاعتماده والاعلان عنه بشكل رسمي،

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