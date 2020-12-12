الجزيرة.. سعادة ووصافة

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

حسم الجزيرة ديربي العاصمة بثنائية في شباك ضيفه الوحدة بنتيجة 2 - 0، ونال السعادة في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل الهدفين خلفان مبارك وعلي مبخوت في الدقيقتين 38 و62، واستعاد الفريق وصافة جدول الترتيب خلف الشارقة المتصدر رافعاً رصيده إلى 20 نقطة، وبقى الوحدة برصيد 14 نقطة.

وتعادل شباب الأهلي والظفرة سلبياً أمس باستاد راشد، وهو التعادل الخامس لـ«فرسان دبي» بالموسم الحالي ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة،سابعاً، والظفرة إلى 12 نقطة.

وعمق بني ياس جراح مضيفه حتا وتغلب عليه 3 - 0 باستاد حمدان بن راشد، ورفع «السماوي» رصيده إلى 16 نقطة، بينما واصل «الإعصار» نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة ليراوح مكانه في المركز الأخير، سجل الثلاثية كل من سهيل النوبي، وجواو بيدرو وساشا ايفكوفيتش في الدقائق 67 و 76 و81.

وحول كلباء تأخره بهدف إلى فوز على خورفكان بنتيجة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، مقتحماً المربع الذهبي، حيث وصل إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 5 نقاط، أحرز ثنائية «النمور» كل من ملابا ومارياني في الدقيقتين 66، 86، ولخورفكان رامون لوبيز «ق 28»، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كل من عادل سبيل «خورفكان»، وسانتيني «كلباء».

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