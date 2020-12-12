«ديربي مدريد» صــراع الزعــامة اليوم

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

تشهد الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» اليوم، قمة الإثارة والمتعة الكروية في «ديربي مدريد» بين ريال مدريد «حامل اللقب»، وأتلتيكو مدريد «متصدر الترتيب»، في صراع الزعامة في مدريد، فيما يخوض ريال سوسييداد «الثاني» مباراة سهلة غداً أمام إيبار، ويلعب برشلونة المتعثر مع ليفانتي في اليوم نفسه.

ويحمل الـ«ديربي» عنوان «لا للتفريط بأي نقطة»، فأتلتيكو مصرّ على مواصلة مشواره في البطولة واستعادة اللقب المنشود منذ تحقيقه المرة الأخيرة موسم 2013-2014، وريال مدريد يريد محو الصورة المخيبة التي ظهر بها منذ بدء الموسم والتقدم نحو الحفاظ على لقبه.

وتجنب الفريقان منذ أيام الخروج الكارثي من دوري أبطال أوروبا بفوز الأول على مونشنغلادباخ والثاني على سالزبورغ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ويتفوق أتلتيكو «26 نقطة» على جاره «الملكي»، رابع الترتيب بست نقاط كاملة رغم أنه خاض عدداً أقل من المباريات.

ولم يتذوق أتلتيكو طعم الخسارة في الدوري منذ فبراير الماضي حين سقط في «ديربي» العاصمة نفسه أمام مضيفه ريال صفر-1 في المرحلة 22 من البطولة في الموسم الماضي،وخاض بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 مباراة منها اخر سبع مباريات.

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