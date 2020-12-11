كلباء يصطاد نسور خورفكان ويصعد للمركز الرابع

المصدر: خورفكان – محمد فضل تصوير زيشان احمد

حول كلباء تأخره بهدف إلى فوز غالي على خورفكان بنتيجة 2-1، ليرفع النمور رصيدهم إلى 16 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد خورفكان عند 5 نقاط وأحرز ثنائية النمور كل من ملابا ومارياني في الدقيقتين 66 ، 86 ، ولخورفكان رامون لوبيز ق 28، وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كل من عادل سبيل من خورفكان وسانتيني مدافع كلباء.

وجاء شوط اللعب الأول سريعاً بين الفريقين مع وجود محاولات جادة لافتتاح التسجيل من كل طرف مع أفضلية لخورفكان الذي أهدر مهاجميه أكثر من فرصة في أول ثلث ساعة لتأتي الدقيقة 29 بالخبر السعيد لجمهور خورفكان خلف الشاشات بعد أن مرر فوزي فايز كرة عرضية على رأس البرازيلي رامون لوبيز الذي قفز أعلى الجميع محولاً الكرة برأسه معلناً الهدف الأول في المباراة والذي انتهى عليه شوط اللاعبين.

طرد

ومع بداية الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 52 اضطر حكم المباراة أحمد خلفان لإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع خورفكان عادل سبيل بعد تدخله العنيف ضد لاعب كلباء ناصر عبد الهادي، ولم تمضي سوى 3 دقائق فقط لتتعادل كفة الفريقين في عددية اللاعبين بعد طرد مدافع كلباء الإيطالي سانتيني بالبطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله المتهور ضد لاعب خورفكان لوبيز .

وأدرك كلباء التعادل في الدقيقة 66 عبر رأسية ملابا المحكمة التي خدعت حارس خورفكان.

ويضيف مارياني هدف كلباء الثاني من تسديدة قوية خارج الصندوق عانقت شباك خورفكان ق 86 لتنتهي المباراة بفوز كلباء 2-1 .

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