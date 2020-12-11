العين يتفق مع لابا على تمديد عقده لعامين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قطع ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي العين، بأن العين لن يتخلى عن لاعبه التوغولي لابا كودجو، مشيرا إلى أن وضع الفريق لا يسمح بالتخلي عن المهاجم الذي كان هدافا للدوري بالموسم الملغي.

وقال: تحدثنا مع اللاعب ووكيل أعماله لتمديد عقده لمدة عامين ورحبا بالفكرة، وشخصيا اعتبره أفضل لاعب أجنبي بالموسم الماضي، ومن الطبيعي أن ترغب بعض الأندية في خدماته ومنها نادي الأهلي المصري، لأنه لاعب مشهور ويملك إمكانات كبيرة.

وأضاف: نعرف أن جماهير العين غير راضية عن الفريق، كما هو الحال بالنسبة لنا في الإدارة، ونحن نتقبل الانتقادات ونحترمها، ولكننا نرفض الشائعات التي تضر بالعين، خصوصا في هذه الظروف، مشيراً إلى أن لابا كودجو، شارك في التدريبات الأخيرة ولكنه شعر بألم في الأنكل حاد صباح يوم المباراة أمام عجمان، ولا صحة لما تردد عن ادعائه الإصابة، بسبب تلقيه عرض خارجي.

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