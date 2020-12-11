مدرب شباب الأهلي: قدمنا كل شيء أمام الظفرة إلا تسجيل الأهداف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رأى الاسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه قدم كل شيء أمام الظفرة في الجولة التاسعة اليوم، إلا تسجيل الأهداف، لتنتهي مباراتهما ضمن دوري الخليج العربي، بالتعادل بدون أهداف.

وقال: "نحن لعبنا مباراة جيدة، وقدمنا كل شيء باستثناء تسجيل الأهداف، وأعتقد إننا كنا الوحيدين الذين كنا نسعى لتحقيق الفوز اليوم، لأن الظفرة سعيد بالتعادل".

وأوضح: "في الشوط الأول، أغلق الظفرة كل المساحات، وحاولنا اختراق الدفاعات، وكان لدينا بعض المشاكل في وسط الملعب، وخلال الشوط الثاني حصلنا على زمام المبادرة، بعدما دعمنا خطي الوسط والهجوم، ولكننا لم نستطع إحراز الأهداف، ولابد من نسيان تلك المباراة، والتفكير في مواجهتنا بالجولة العاشرة بعد أيام قليلة".

آداء قوي

بدوره شكر الصربي ألكسندر فيلسوفينتش مدرب الظفرة، لاعبيه على أدائهم القوي وتحقيقهم التعادل بدون أهداف، وعلى تطبيق لاعبيه على أرض الملعب، لما تم تدريبهم عليه خلال الأيام الماضية.

وقال: "حاولنا التعلم من أخطاءنا من خسارتنا أمام شباب الأهلي في كأس الخليج العربي، ومع احترامي لفريق كبير مثل شباب الأهلي، عندما تلعب طوال 97، بدون أن تتيح للمنافس فرصة، فيمكننا القول إننا لعبنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "أنا سعيد بأننا حصلنا على نقطة من كل من الوحدة والجزيرة وشباب الأهلي، وما يحزنني أننا خضنا مباراة اليوم، ونحن نفتقد 5 لاعبين للإصابة، كما تعرض اثنين من لاعبينا للإصابة اليوم أيضاً، ".

وأختتم قائلاً:" الإصابات الكثيرة، تصعب من مشوارنا في الدوري، لأننا نخوض مباريات في ظل جدول مزدحم ومضغوط، ونواجه منافسين أقوياء، والآن المطلوب منا نسيان مباراتنا مع شباب الأهلي، والتفكير في مباراتنا المقبلة".

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