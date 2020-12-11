شباب الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الظفرة للمباراة الخامسة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

تعادل شباب الأهلي والظفرة سلبياً مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في إطار الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 14 نقطة، بعد سقوطه في فخ التعادل الخامس هذا الموسم، ورفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة، وظل في المركز العاشر.

لم يرتق الشوط الأول للتوقعات، مع اعتماد الظفرة على التكتل الدفاعي القوي، وافتقاد شباب الأهلي للحلول الهجومية، وسرعة التمرير، لتغيب الخطورة الحقيقة على المرميين، باستثناء تسديدة دينلسون جونيور، القوية في الدقيقة 37، والتي تصدى لها بشكل جيد ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، ليصلح خطأ مدافعي فريقه.

وزاد شباب الأهلي من ضغطه الهجومي في الدقائق الأولى للشوط الثاني، وتوالت الركلات الركنية التي لم يستغلها "فرسان دبي" بشكل جيد، لتمر كلها بسلام على الظفرة، وسدد المدافع حمدان الكمالي، ركلة حرة مباشرة قوية في الدقيقة 53، ولامس خالد السناني حارس الظفرة، الكرة بيده لترتطم بالعارضة وتصل إلى رأس ايغور جيسوس، لكنه يضعها خارج المرمى لتضيع فرصة هدف من شباب الأهلي.

ودفع شباب الأهلي، بكل أوراقه الهجومية بحثاً عن الفوز، لكنه اصطدم بدافع قوي ومتماسك من الظفرة، والذي تألق حارسه السناني، في التصدي لتسديدتين لركلتين حرتين من أحمد خليل في الدقائق التالية، ليطلق حكم المباراة صافرته معلناً تعادل الفريقين سلبياً.

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