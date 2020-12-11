بني ياس يعمق جراح حتا بثلاثية في مرماه

المصدر: دبي-علي الظاهري

عمق فريق بني ياس جراح مضيفه حتا بعد فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت اليوم على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ليرفع "السماوي" رصيده إلى 16 نقطة ويقفز إلى المركز الرابع مؤقتاً بينما واصل "الإعصار" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة مراوحاً مكانه في المركز الأخير. سجل أهداف بني ياس اللاعب سهيل النوبي في الدقيقة 67 وجواو بيدرو في الدقيقة 76 وساشا ايفكوفيتش في الدقيقة 81.

سيطر بني ياس على معظم مجريات الشوط الأول لكنه لم يحسن استغلال بعض الفرص التي أتيحت له أبرزها تواجد سهيل النوبي أمام مرمى حتا في أول ربع ساعة، بينما اكتفى "الإعصار" بهجمات خجولة لم تشكل أي خطورة على مرمى الضيوف.

وأكد بني ياس أفضليته في الشوط الثاني بعد أن واصل السيطرة ونجح في إنهاء صمت الشباك بواسطة اللاعب سهيل النوبي الذي سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 67 بعد استلام تمريرة متقنة من زميله خيمينيز، ليواصل الضيوف تفوقهم بعد أن تمكن بيدرو من تسديد كرة صاروخية من ضربة ثابتة أسكنها الشباك. ونجح "السماوي" في غضون 5 دقائق من تعزيز تقدمه بإضافة ساشا الهدف الثالث بكرة رأسية وضعها في الزاوية الصعبة.

وشهد الشوط الثاني من المباراة تدخل تقنية الفيديو المساعد "الفار" بسبب وجود شك في لمسة يد ضد لاعبي حتا ليتخذ حكم اللقاء قراره بعدم احتساب ركلة الجزاء لصالح بني ياس بعد توقف مطول.

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