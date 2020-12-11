«العميد» يطارد القمة بالنقطة 20

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، علي الظاهري

واصل فريق النصر مطاردة قمة دوري المحترفين لكرة القدم بفوزه أمس على ضيفه الفجيرة 3 - 2 باستاد آل مكتوم أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة، ورفع رصيده إلى 20 نقطة، في الوصافة، سجل أهداف «العميد» حبيب الفردان وريان مينديز ومحمد عايض في الدقائق 14 و43 و49 فيما سجل لـ«الذئاب» محمد مصطفى وصامويل أرمينتيروس في الدقيقتين 47 و72.

واحتسب الحكم عمر آل علي هدف صامويل للفجيرة بعد عودته لتقنية الفيديو المساعد «VAR»، فيما ألغى هدف لاعب النصر محمود خميس في الدقيقة 87 بداعي التسلل وشهدت الدقيقة 94 إلغاء هدف للفجيرة بسبب وجود مخالفة، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لإداري الفجيرة يوسف عبدالله بسبب الاعتراض على إلغاء الهدف.

وقاد البرازيلي ويلتون سواريز فريقه الشارقة للفوز الأغلى في الدوري وسجل هدفاً في الوقت القاتل «ق 94» في مرمى الوصل، أنهى به المباراة بفوز فريقه بنتيجة 2 - 1، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما استمر الوصل عند 12 نقطة، تقدم الشارقة بهدف سواريز «ق 15»، وأهدر كورنادو ركلة جزاء للفريق بعد 5 دقائق، وسجل «الإمبراطور» هدفه من ركلة جزاء احتسبها الحكم عمار الجنيبي بعد اللجوء لتقنية «VAR»، وتصدى لها فابيو ليما محرزاً هدف التعادل «ق 35».

وعاد عجمان بنقطة غالية من ملعب العين بعد أن فرض عليه التعادل السلبي 0 - 0 باستاد هزاع بن زايد ورفع العين رصيده إلى 15 نقطة، ووصل عجمان إلى النقطة الثالثة، ولم ينجح «الزعيم» في رد الاعتبار من «البرتقالي» الذي فاز عليه بنفس الملعب قبل 5 أيام في دور الـ16 ثمن النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتختتم الجولة بأربع مباريات اليوم ويلعب شباب الأهلي مع الظفرة، وحتا مع بني ياس، والجزيرة مع الوحدة، وخورفكان مع اتحاد كلباء.

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