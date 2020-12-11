مهدي.. الأبرز لتدريب «الأبيض» والقرار النهائي الأحد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي أمس تكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية للأسماء المرشحة، لتدريب «الأبيض» وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار النهائي، ويعد المدرب الموطن مهدي علي، الأبرز لتولى قيادة منتخبنا بعد اعتذار الكرواتي زوران عن المهمة، وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وجود أسماء عدة مطروحة لتدريب المنتخب وسيتم اتخاذ القرار الأحد المقبل، وقال: لدينا استراتيجية طويلة الأمد للمنتخب ويجب على المدرب الجديد أن يكون قادراً على رسم خطة متكاملة بناءً على المعطيات والكفاءات الموجودة.

من ناحية أخرى تم اعتماد تقديم ملف استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، عام 2024 ،والمؤهلة للأولمبياد والتنسيق مع الجهات ذات الصلة حول ملف الاستضافة، فيما تقرر إقامة حلقة نقاشية حول الحدث 16 الجاري، بحضور المدربين المواطنين،واطلع المجلس على الاستعدادات الخاصة بمباريات دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تقام 21 و22 الجاري، كما تم اعتماد التوصية الخاصة بشرط مرور سنة على الأقل على الإقامة، لتسجيل اللاعب لفئة المقيم.

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