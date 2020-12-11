3 مباريات في «الهواة» اليوم

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل )

تستأنف اليوم مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»بعد توقفها لإقامة مواجهات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويواجه الإمارات المتصدر بتسع نقاط ضيفه العربي بذكريات «ريمونتادا» الموسم الماضي، حيث قلب «الصقور» تأخره بثلاثية إلى فوز في الوقت بدل الضائع ليفوز 4 - 3، ويلاقي دبا الحصن جاره دبا الفجيرة في «ديربي» الساحل الشرقي،ويستضيف الحمرية ضيفه العروبة، وتقام غداً مباراتان ويلعب مسافي مع الذيد والتعاون مع البطائح.

وتقام اليوم 6 مباريات بالجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية ويلعب الهلال يونايتد مع يونايتد،ولافال يونايتد مع يونايتد اسبورت، وليوا مع فورسان هيسبانا ولاليغا مع اتلتيكو ارابيا، والموج مع ريجينال والاتفاق مع كلية الدار.

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