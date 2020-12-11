تأجيل مباراة الجزيرة وعجمان إلى 26 الجاري

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أجرت اللجنة الفنية رابطة المحترفين لكرة القدم، وبناء على طلب من اتحاد الكرة، تعديلاً على موعد مباراة الجزيرة أمام عجمان في الأسبوع 11 من دوري الخليج العربي، وتم تأجيلها 24 ساعة لتقام في التاسعة مساء 26 الجاري بدلاً من موعدها المقرر 25 الجاري، جاء التعديل نظراً لإقامة مباراة النصر وعجمان في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 22 الجاري، ويتماشى القرار مع حرص الرابطة على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية. وتقام مباراة الفريقين في دوري تحت 21 سنة يوم 28 الجاري في نفس التوقيت المحدد سابقاً.

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