حتا وبني ياس.. المتعثر والمنتشي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، حتا - علي الظاهري

يتطلع فريق حتا إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في مباراته اليوم أمام ضيفه بني ياس، التي تقام على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ويسعى «الإعصار» المتعثر إلى العودة لسكة الانتصارات رغم صعوبة المواجهة أمام «السماوي» المنتشي بالفوز في الجولة الماضية على حساب العين برباعية، حيث يأمل أصحاب الأرض تصحيح المسار بعد حصد نقطة واحدة فقط ما أدى إلى تذيل جدول الترتيب العام في المركز الأخير، بينما يسعى بني ياس الذي يحتل حالياً المركز السابع برصيد 13 نقطة، إلى تعزيز تقدمه والاقتراب من المربع الذهبي.

وأكد الصربي فلاديمير مدرب حتا أن مواجهة اليوم تجمعهم بفريق يملك عناصر مميزة من أصحاب الخبرة، فضلاً عن نشوة المنافس بعد الفوز في الكأس وتخطي العين في الدوري، مشيراً إلى أن حتا ما زال يعاني من الغيابات بسبب الإصابات رغم عودة بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق مثل لاحج صالح إلى جانب احتمالية مشاركة المهاجم موسوندا، وقال فلاديمير إن حتا سيقاتل اليوم خاصة وأن المباراة تقام على أرضهم.

ومن ناحيته قال الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس إنه يركز فقط في كل مباراة قادمة للفريق بغض النظر عن حسابات المستقبل، مؤكداً أن بني ياس لا يستسلم.

وأضاف: «صحيح أن حتا يمتلك نقطة وحيدة ولكنه فريق شجاع وغير محظوظ في حصد النقاط، وفي الدوري الإماراتي كل شيء ممكن، وكل الاحتمالات واردة».

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