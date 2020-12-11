شباب الأهلي والظفرة.. كتاب مفتوح

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي- أحمد عيسى

يخوض شباب الأهلي والظفرة على ملعب استاد راشد في السادسة من مساء اليوم، مباراة غاية في الأهمية لكلا الفريقين في إطار مواجهات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، في ظل الصراع الحالي الشرس بين فرق المسابقة لحصد النقاط سعياً للبقاء وسط دائرة المرشحين للفوز بدرع الدوري، أو الاحتفاظ بمكانة متميزة في المنطقة الدافئة.

ستكون مواجهة اليوم، هي الثالثة بين الفريقين هذا الموسم، ليصبح الفريقان كتاباً مفتوحاً، وهو ما أكد عليه الأسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي.

وأكد زاراغوسا أيضاً، أن الظفرة ليس من الفرق السهلة، وأن فريقه سيكون أكثر تركيزاً، مشيراً إلى أن «فرسان دبي» في حالة فنية رائعة، وتحسن كثيراً في النواحي التكتيكية، وحقق الفوز في المباريات الأخيرة التي خاضها، وأنه على ثقة باللاعبين للخروج بنتيجة تسعد جمهوره.

وأوضح زاراغوسا، أنه يمتلك في القائمة 30 لاعباً جاهزين لخوض المباراة، وقادرين على صنع الفارق.

بدوره أبدى الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة استياءه من تعدد الإصابات وسط لاعبيه بشكل مستمر، لكنه قال إنه اعتاد على هذا الأمر لأنه مع كل مباراة يفقد مجموعة من العناصر المؤثرة، وأضاف: سنفقد أمام شباب الأهلي ياسين البخيت، سلطان الغافري، عمران الجساسي، مسلم فايز، خالد الدرمكي، ولدينا أيضا سهيل المنصوري عاد بعد فترة ابتعاد 3 أسابيع لكنه سيكون موجوداً معنا رغم عدم جاهزيته.

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