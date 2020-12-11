الجزيرة والوحدة.. تضميد الجراح

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

يشهد دوري الخليج العربي واحدة من أقوى وأهم مواجهاته عندما يلتقي الجزيرة وجاره الوحدة عند التاسعة مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة من المنافسة في ديربي العاصمة الذي يسعى من خلاله كل فريق للفوز وتضميد جراحه بعد خروج الفريقين من بطولة كأس رئيس الدولة بخسارة «فخر أبوظبي» أمام الظفرة وخسارة «أصحاب السعادة» في مواجهة النصر.

من جانبه قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة مباراة فريقه اليوم ضد الوحدة مثل غيرها من مواجهات المنافسة، ولا تتحمل أكثر من 3 نقاط، لكنه قال في ذات الوقت إن ما يمنحها بعض الخصوصية كونها مباراة «ديربي» وإن ذلك يضاعف الروح القتالية ورغبة الفوز وسط لاعبي الفريقين.

وذكر كايزر أنه سيعمل على خوض المباراة بذات الأسلوب الذي تميز به الجزيرة خلال مشوار الموسم الحالي، مؤكداً أنه لن يغير أسلوبه بناء على أهمية المباراة وسيعمل مع لاعبيه على نيل النقاط كاملة، مع المحافظة على جودة الأداء.

ويدرك صربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الوحدة صعوبة المواجهة، وقال إن العنابي سيقاتل من أجل تحقيق الفوز، مؤكداً أنه يتفق على أنه لا بديل عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، والفريق مطالب باللعب بتركيز شديد لاسيما وأن عدم الفوز في آخر 3 مباريات لم يكن بالأمر السهل.

وأضاف: «يجب التكاتف وأن نكون على يد واحدة من أجل تجاوز التعثر والعودة لصفحة الانتصارات من جديد».

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