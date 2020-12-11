كلباء وخورفكان.. ديربي الساحل الشرقي

المصدر: كلباء - محمد فضل

يطمح اتحاد كلباء لمواصلة عروضه الجيدة، عندما يستقبل جاره خورفكان في «ديربي» ساخن بالساحل الشرقي في خاتمة مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي. وتبدو الرغبة مشتركة بين الفريقين في تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث في ظل سعي لاعبي كلباء الحصول على مركز متقدم فيما يسعى خورفكان للدفء.

وسيفتقد كلباء لجهود أحمد جشك بسبب الطرد أمام الإمارات، فيما سيعود للتشكيلة عدد من اللاعبين الذين تمت إراحتهم.

وأكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن فريقه يمتلك الرغبة ويتسلح بالعزيمة والإصرار لتجاوز عقبة «الديربي» أمام خورفكان.

وقال المدرب: «تم التحضير بشكل جيد للمباراة، وكافة اللاعبين في أتم درجات الجاهزية، والفريق لديه الرغبة في حصد النقاط الثلاث، وكذلك الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، ونعلم في ذات الوقت أهمية مباراة «الديربي»، حال حصولنا على العلامة الكاملة سنصل إلى مركز مريح يبعدنا عن أندية القاع».

بدوره أشاد زاناردي بتطور أداء فريقه وبتحقيقهم للفوز الأول خلال الجولة الماضية أمام حتا، وهو الانتصار الذي سيمنحهم مزيداً من المعنويات قبل مواجهة اليوم الصعبة وقال لدينا لاعبون يستطيعون صنع الفارق وثقتي كبيرة في كافة نجوم الفريق.

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