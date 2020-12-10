ويلتون يحقق الفوز الأغلى للشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم تصوير سالم خميس

قاد البرازيلي ويلتون سواريز فريقه الشارقة للفوز الأغلى في دوري الخليج العربي عندما سجل هدفاً في الوقت القاتل "ق 94" في مرمى الوصل، أنهى به المباراة بفوز الشارقة بنتيجة 2-1 ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، برأسية قوية من عكسية كايو لوكاس، ليرفع الشارقة رصيده إلى 23 نقطة وبقي الوصل في 12 نقطة.

تقدم الشارقة بهدف السبق عن طريق المحترف البرازيلي ويلتون سواريز "ق 15" وتهيأت الفرصة للشارقة بعد 5 دقائق لتعزيز التقدم عندما احتسب الحكم عمار الجنيبي ركلة جزاء نتيجة لعرقلة سالم العزيزي للاعب الشارقة كايو لوكاس ولكن ايغور كورنادو أهدرها بعد أن اصطدمت تسديدته بالعارضة، ليصبح إهدار الركلة نقطة تحول في المباراة حيث اجتهد الوصل لتعديل النتيجة وتحسن أداؤه حتى جاءت الدقيقة 35 ليعلن الحكم عن ركلة جزاء للوصل بعد مراجعة تقنية "الفار" ومعاينة العرقلة التي تعرض لها علي صالح من محمد عبد الباسط داخل الصندوق لينجح البرازيلي فابيو ليما في تسديد الركلة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وجاء الشوط الثاني مثيراً بفضل اللعب المفتوح للفريقين وتهيأت الفرص هنا وهناك، خاصة من جانب الشارقة الذي ضاعت له أكثر من فرصتين في هذا الشوط، وكاد الوصل أن يخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن البرازيلي ويلتون سواريز فاجأ الوصل للمرة الثانية مسجلاً هدف الفوز لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز