اتحاد الكرة الإماراتي يقرر الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا تحت 23 في عام 2024

المصدر: وام

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعه الحادي عشر بدورته الانتخابية الحالية، في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد .

واطلع المجلس على التوصيات المقدمة من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، حيث تم اعتماد تقديم ملف استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2024 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة حول ملف الاستضافة، فيما تم اعتماد يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الجاري موعداً لإقامة الحلقة النقاشية بحضور جميع المدربين المواطنين بهدف طرح الأفكار وتبادل الآراء.

كما اطلع مجلس الإدارة على آخر المستجدات الخاصة بملف مدرب المنتخب الوطني الأول حيث تم تكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية للأسماء المرشحة وعرضها قريباً لاتخاذ القرار النهائي .

واستعرض مجلس الإدارة آخر استعدادات لجنة المسابقات لمباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي ستلعب يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري مع الإشادة بنجاح مباريات دور الستة عشر الذي نال إعجاب المتابعين.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تعديل التعميم السنوي فيما يخص شرط مرور مدة سنة على الأقل على الإقامة لتسجيل اللاعب لفئة المقيم بما يتماشى مع خطاب الهئية العامة للرياضة، واعتماد تنظيم ورشة عمل لوسطاء اللاعبين.

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات سير العمل فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الجاري العمل بها، حيث تم استعراض التقرير الخاص بالاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف لجان وإدارات الاتحاد وعدد من مدربي ولاعبي منتخباتنا الوطنية .

حضر اجتماع المجلس عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، والأعضاء هشام محمد الزرعوني، وحميد أحمد الطاير، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش، وسيف ماجد المنصوري، وسالم علي الشامسي ، وإبراهيم سلمان الحمادي، وسالم عبدالله الشامسي وأمل حسن بوشلاخ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد .

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