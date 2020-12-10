رئيس اتحاد الكرة الإماراتي: قرار تعيين مدرب المنتخب الأحد المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن هناك اسماء عدة طرحت لتدريب منتخب الإمارات خلال الفترة المقبلة خلفا للكولومبي خورخي بينتو، وسيتم اتخاذ القرار الأحد المقبل، بناء على ترشيح اللجنة الفنية والمنتخبات.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مساء اليوم في مقر الاتحاد بدبي، لدينا استراتيجية طويلة الأمد لمنتخب الإمارات ويجب على المدرب الجديد أن يكون قادر على رسم خطة متكاملة بناء على المعطيات الموجودة والكفاءات الموجودة في المنتخب.

يذكر ان المدرب الوطني مهدي علي يعد من أبرز المدربين لتدريب الأبيض الي جانب أسماء اخري مثل رازوفيتش مدرب الوحدة وكايزر مدرب الجزيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز