عجمان يخطف نقطة ثمينة من العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

خطف عجمان نقطة ثمينة من مضيفه العين، بعدما فرض عليه التعادل السلبي من دون أهداف مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع العين رصيده إلى (15 نقطة)، في المركز الرابع في حين رفع عجمان رصيده إلى (3 نقاط) وبقي في المركز قبل الأخير.

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة، وكل منهما يأمل في تحقيق هدفه بالحصول على أفضل نتيجة، حيث كان العين يأمل في رد اعتباره بعد خسارته من نفس الفريق وخروجه من مسابقة كأس رئيس الدولة، وفي نفس الوقت الإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على الصدارة، فيما سعى عجمان لتأكيد جدارته بالفوز أو التعادل على الأقل، غير أن أداء الفريقين لم يرتق إلى المستوى المطلوب، حيث غلب عليه الحذر والتكتيك، وبرغم أن كلاهما سنحت له أكثر من فرصة أمام مرمى الآخر إلا أن الشباك ظلت ساكنة بسبب التسرع والتهور من الجانبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي أداء ونتيجة.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير اضطراري للعين بخروج ريان يسلم المصاب ودخول احمد برمان، ولم تختلف الأمور كثير عما كانت عليه في الشوط الأول مع أفضلية نسبية للعين خلال الدقائق الأولى، قبل أن يعود عجمان إلى الأجواء ويبدأ صنع الخطورة على مرمى العين التمريرات الطويلة خلف المدافعين، وبعد التغييرات التي أجراها مدرب العين تحسن مردود الفريق إلى حد كبير وضغط باستمرار على مرمى عجمان لكن دون أن يتمكن مهاجموه من هز شباك الفريق البرتقالي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

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