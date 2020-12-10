النصر يواصل مطاردة قمة دوري الخليج العربي بثلاثية أمام الفجيرة

المصدر: دبي- علي الظاهري تصوير سالم خميس

واصل فريق النصر مطاردة القمة بعد تفوقه على ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على استاد آل مكتوم اليوم لحساب الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، ليرفع "العميد" رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد "الذئاب" عند 4 نقاط. جاءت أهداف النصر بأقدام حبيب الفردان في الدقيقة 14 وريان مينديز في الدقيقة 43 ومحمد عايض في الدقيقة 49 فيما سجل هدفي الفجيرة محمد مصطفى في الدقيقة 47 وصامويل أرمينتيروس في الدقيقة 72.

فرض أصحاب الأرض سيطرتهم منذ بداية المباراة ترجموها بتسجيل هدف مبكر عن طريق اللاعب حبيب الفردان الذي خاض المباراة ضمن التشكيلة الأساسية لأول مرة، وسجل الفردان الهدف الأول بعد استلام تمريرة جميلة من زميله ضياء سبع، وواصل "العميد" تألقه بعد تسجيل ريان مينديز الهدف الثاني بعد أن مرر تيغالي تمريرة رائعة حولها مينديز إلى داخل المرمى.

وقلص الفجيرة الفارق قبل صافرة نهاية الشوط الأول برأسية المدافع محمد مصطفى مستفيدا من كرة ثابتة.

واستمر تألق المدافعين بعد تعزيز محمد عايض تقدم "العميد" برأسية سجلها من كرة رأسية. وأنعش الفجيرة آماله في العودة إلى المباراة بعد مراوغة اللاعب السويدي صامويل أمام مرمى "العميد" وتسجيله هدف احتسبه حكم المباراة عمر آل علي بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد "الفار" بسبب وجود شك في وجود حالة تسلل.

وواصل النصر الضغط أملاً في توسيع الفارق ونجح في تسجيل هدف عن طريق اللاعب محمود خميس ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 87 فيما شهدت الدقيقة 94 إلغاء هدف للفجيرة بسبب وجود مخالفة، كما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه إداري الفجيرة يوسف عبدالله بسبب الاعتراض على إلغاء الهدف.

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