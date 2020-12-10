اتحاد الكرة الإماراتي يكلف لجنة المنتخبات باختيار مدربا للأبيض

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي على آخر المستجدات الخاصة بملف مدرب المنتخب الوطني الأول، حيث تم تكليف لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بتقديم القائمة النهائية للأسماء المرشحة وعرضها قريباً لاتخاذ القرار النهائي بالمدرب الجديد.

واعتمد مجلس الادارة تقديم ملف استضافة الدولة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2024 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة حول ملف الاستضافة، فيما تم اعتماد يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر الجاري موعداً لإقامة الحلقة النقاشية بحضور جميع المدربين المواطنين بهدف طرح الأفكار وتبادل الآراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وحضور عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإماراتية ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد وهشام محمد الزرعوني ، حميد أحمد الطاير ، علي حمد البدواوي ، أحمد يوسف بن درويش ، سيف ماجد المنصوري ، سالم علي الشامسي ، إبراهيم سلمان الحمادي ، سالم عبدالله الشامسي وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد .

واطلع مجلس الإدارة أيضاً على آخر استعدادات لجنة المسابقات لمباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله التي ستلعب يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري مع الإشادة بنجاح مباريات دور الستة عشر الذي نال اعجاب المتابعين.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تعديل التعميم السنوي فيما يخص شرط مرور مدة سنة على الأقل على الإقامة لتسجيل اللاعب لفئة المقيم بما يتماشى مع خطاب الهيئة العامة للرياضة، واعتماد كذلك تنظيم ورشة عمل لوسطاء اللاعبين.

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات سير العمل فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الجاري العمل بها، حيث تم استعراض التقرير الخاص بالاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف لجان وإدارة الاتحاد وعدد من مدربي ولاعبي منتخباتنا الوطنية.

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