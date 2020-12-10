منتخب الإمارات لكرة القدم يحافظ على تصنيفه الـ 74 عالمياً

المصدر: البيان الرياضي

حافظ منتخب الإمارات لكرة القدم على المركز 74 عالمياً، والثامن عربياً وفقاً لأحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لشهر ديسمبر الجاري، وبرصيد 1326 نقطة.

وجاء منتخبا تونس والجزائر في المركزين الأول والثاني عربياً باحتلالهما المركز 31، والمغرب الثالث عربياً، بتصنيفه 35 عالمياً، ومصر الرابع بتصنيفها 49 عالمياً.

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف العالمي، كما هو الحال في شهر نوفمبر الماضي، ولم تشهد كل المراكز أي تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، ويليه كل من منتخبات البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وإيطاليا.

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