"المحترفين الإماراتية" تعدل موعد مباراة الجزيرة وعجمان في دوري الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم بيانا اليوم، أكدت فيه أنه بناء على طلب من اتحاد الكرة، أجرت اللجنة الفنية للرابطة تعديلا على موعد مباراة الجزيرة أمام عجمان في الأسبوع الحادي عشر من دوري الخليج العربي، والتي كان مقرراً إقامتها يوم 25 ديسمبر الجاري، لتقام في 26 ديسمبر في التاسعة مساء.

وتقام مباراة كلا الفريقين في دوري تحت 21 سنة يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري في نفس التوقيت المحدد سابقا.

ويأتي ذلك نظرا لإقامة مباراة النصر وعجمان في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة يوم 22 ديسمبر الجاري، ويتماشى القرار مع حرص الرابطة على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الأندية.

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