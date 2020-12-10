زوران يعتذر واتحاد الكرة يبحت عن بديل اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا مهما عصر اليوم "الخميس" برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وسط أنباء تشير إلى اعتذار المدرب الكرواتي زوران عن عدم تدريب الأبيض خلفا للمدرب الكولومبي بينتو، على خلفية تعرضه للمحاكمة في يناير المقبل ببلده، بسبب أمور مالية ناجمة عن القيمة المالية لانتقال أحد لاعبي زغرب إلى ريال مدريد الموسم الماضي، مما جعله يخشي عواقب تلك المحاكمة، على الرغم من الاتفاق الذي تم بين اللجنة الفنية والمنتخبات خلال الأيام الماضية، وسيبحث مجلس الإدارة عن اسم بديل والمرشح حتى الآن المدرب الوطني مهدي علي، إضافة إلي مدرب الوحدة رازوفيتش، ومدرب الجزيرة مارسيل كايزر، وسيحسم الأمر خلال اجتماع اليوم.

كما سيتم خلال الاجتماع إقرار خطة المنتخب للاستعداد لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة بداية من مارس المقبل، والاطلاع على عدد من المشاريع المستقبلية التي يزمع اتحاد الكرة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات القائمة لإقامة دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الدولة والتي ستقام يومي 22-21 ديسمبر الجاري، حيث ستشهد عدة مفاجآت تنظيمية جديدة.

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