الشارقة والوصل.. ندية تاريخية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي- البيان الرياضي

مواجهة قوية تجمع بين حامل اللقب متصدر الترتيب العام لدوري الخليج العربي فريق الشارقة مع ضيفه الوصل تاسع الترتيب في التاسعة من مساء اليوم باستاد الشارقة، ورغم الفارق في ترتيب الفريقين، تأخذ المباراة طابع الندية من واقع مواجهات الفريقين التاريخية السابقة، زيادة على النتائج الجيدة لفريق الوصل في آخر جولتين، وتبدو صفوف الفريق مكتملة. من جانبه، يسعى الوصل إلى مواصلة مشواره المميز في حصد النقاط في آخر 3 مباريات له، رغم إدراكه أن منافسه اليوم مختلف بدرجة كبيرة جداً عن منافسيه السابقين.

صعوبة

وأكد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، صعوبة المواجهة، مشيراً إلى أن صعوبة المباراة تكمن في الظهور القوي لفريق الوصل في المباريات الأخيرة، متمنياً تقديم مباراة جيدة من الفريقين، خاصة وأن مواجهات الشارقة والوصل تتميز بالقوة والإثارة، موضحاً أن فريقه مطالب بالعودة للانتصارات في الدوري بعد خسارته 4 نقاط بالتعادل مع خورفكان ثم شباب الأهلي، نافياً وجود أي ضغوط نفسية على فريقه جراء التعادلين.

وواصل: المباراة ستكون صعبة للفريقين وفارق النقاط ضيق جداً بيننا وصاحب المركز الثاني ونحتاج للنقاط الثلاث، لا توجد ضغوط علينا بسبب التعادل في مباراتين ولدينا الخبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف وقبل موسمين مررنا بنفس الظروف حيث كنا في الصدارة وتعادلنا في أكثر من مباراة وعدنا بقوة محافظين على وضعنا حتى حققنا اللقب.

تعاقد

وعلق سالم ربيع مدرب فريق الوصل، على تعاقد النادي مع نظيره البرازيلي اودير هيلمان مدرباً جديداً للفهود، بتأكيد أن ما يربطه بالوصل وعموم الوصلاوية أبعد وأكثر قيمة وأهمية من أوراق العقود، مقدماً الشكر لكل الوصلاوية لثقتهم به في قيادة الإمبراطور، مبدياً استعداده التام للعمل مدرباً مساعداً لهيلمان، وإكمال عقده بكل احترافية طالما أن النادي راغب ومتمسك ببقائه، واصفاً مباراة الوصل مع مضيفه الشارقة اليوم بـ «الصعبة». وأشار ربيع إلى أن فريقه يعيش مرحلة أكثر من جيدة بعد تحقيقه 3 حالات فوز بشكل متتال، متمنياً أن يتواصل ذلك من خلال حصد نقاط مباراة اليوم رغم قوة المنافس.

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