العين وعجمان.. رد الاعتبار

المصدر: العين - طلحة عبدالله، عجمان - ياسر قاسم

بعد مباراتهما الأخيرة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تتجدد المواجهة في السادسة من مساء اليوم بين العين وعجمان، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة لها حساباتها ودوافعها المختلفة عن سابقتها، حيث يتطلع كل فريق للخروج بالنتيجة التي تخدم طموحاته، فالعين صاحب المركز الرابع برصيد (14 نقطة) يسعى لرد الدين بعد خسارته من الفريق نفسه على كأس رئيس الدولة، والتقدم خطوة في سلم الترتيب العام لفرق الدوري، بينما يسعى عجمان صاحب المركز قبل الأخير، برصيد نقطتين فقط، لتأكيد جدارته بالفوز على مضيفه للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال المدير الفني للعين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، إن فريقه يتطلع للفوز اليوم على عجمان وسيقاتل من أجل هذا الهدف، مع إدراكه أن المنافس لن يكون سهلاً فهو فريق منظم جداً ولديه خط دفاع قوي ولاعبين يتمتعون بالقوة والسرعة خلال الهجمات المرتدة، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك من خلال اختيار اللاعبين المميزين في خط الهجوم والذين لديهم القدرة على تسجيل الأهداف.

وقال المدير الفني لفريق عجمان، المصري أيمن الرمادي: الدوري شيء آخر، والفوز الأخير لعجمان على العين، لا يتعدى بطولة الكأس، ومشوار الدوري مختلف، وكل فريق لديه طموحاته المشروعة لتحقيق النتيجة الإيجابية، ولن يركن أي طرف لما آلت عليه المباراة السابقة في بطولة الكأس، موضحاً أن استعدادات فريقه جيدة، مع عودة بعض اللاعبين المصابين للتشكيلة.

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