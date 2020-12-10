الظنحاني: هجوم الوصل قوي

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

وصف مدافع الشارقة علي الظنحاني مباراة اليوم بالصعبة، مشيراً لقوة هجوم الوصل، وقال: لقاء الوصل صعب دوماً ونحن نواجه خط هجوم قوياً ومتمرساً، ونسعى بقوة للخروج بنقاطها كاملة حتى يحافظ الفريق على مكانه في قمة الجدول، وأشاد الظنحاني بخط الدفاع قائلاً: نلعب منذ موسمين بشكل متواصل، ولذلك درجة التفاهم بيننا عالية ومن السهل أن تجد أكثر من تشكيل في خط الدفاع دون أن يتأثر الأداء؛ للتفاهم الكبير بين لاعبي الخط، وقدرتنا على استيعاب اللاعب الجديد ضمن المنظومة الدفاعية نفسها، والتي أتمنى أن تستمر في التميز في كل البطولات حتى نهاية الموسم.

وحول الإصابة الأخيرة قال الظنحاني: الإصابة خفيفة وستتحدد المشاركة اليوم بناءً على قرار المدير الفني عبد العزيز العنبري.

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