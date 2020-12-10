النصر والفجيرة.. لا بديل عن الفوز

المصدر: دبي- علي الظاهري، الفجيرة – محمد فضل

يستضيف استاد آل مكتوم مباراة النصر وضيفه الفجيرة في الساعة 18:00 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، وتحمل المباراة طموحات مختلفة وتعتبر في غاية الأهمية للطرفين، حيث يسعى «العميد» إلى مطاردة الصدارة وعدم التفريط في النقاط بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 17 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر، بينما يتطلع «الذئاب» إلى العودة لسكة الانتصارات والتقدم خطوة إلى الأمام في مشوار البقاء في الأضواء بعد تراجعه إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط. ويستعيد النصر جهود خدمات كل من اللاعب محمود خميس وزميله محمد فوزي، و أنهى الفريق تحضيراته على ملعبه استعداداً لمباراة اليوم.

خطة

وأكد الكرواتي كرونوسلاف مدرب فريق النصر، أن مباراة الفجيرة تحمل تحدياً جديداً لـ «العميد» كون المواجهة تجمعهم بفريق منظم قد يعتمد على خطة دفاعية إلى جانب الهجمات المرتدة، مشيراً إلى أن النصر خاض مباراته السابقة أمام الوحدة وأوضح الصربي غوران مدرب الفجيرة، أن النصر من الفرق المرشحة لنيل اللقب لكن ذلك لا يمنع لاعبي الذئاب من تقديم العرض الجيد الذي يتيح لهم تحقيق الفوز على الرغم من مركز الفريق الحالي في ترتيب الدوري، ويجب على اللاعبين تلافي الأخطاء السلبية أمام فريق يمتلك افضل اللاعبين في المسابقة، مشيراً إلى أن غياب اللاعب رولي مؤثر لكنه سيجهز البديل.

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