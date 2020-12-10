نجوم على قائمة الانتظار في «الميركاتو» الشتوي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعرفت أنديتنا من خلال مبارياتها في الموسم الجاري، على المراكز المطلوب دعمها بدماء جديدة قبل أسابيع قليلة من انطلاقة «الميركاتو» الشتوي المقرر من 5 يناير إلى 1 فبراير 2021، والمتوقع أن تدخله أندية القمة بقوة شرائية كبيرة للحصول على صفقات مميزة تدعم حظوظها في الوصول إلى درع دوري الخليج العربي، بينما هناك أندية أخرى ستبحث عن صفقات منخفضة التكلفة بما يتناسب وميزانياتها.

وهناك بالفعل قائمة طويلة من لاعبين مميزين يمكن التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بتكلفة منخفضة كثيراً، كونهم صفقات حرة بانتهاء فترة القيد الصيفي دون تعاقدهم مع أي نادٍ، أو لرغبة أنديتهم في السماح لهم بالرحيل أو بالإعارة لوجودهم خارج قائمة الموسم الجاري، وتلك القائمة تضم أعداداً كبيرة من اللاعبين أمثال: وحيد إسماعيل قائد الوصل وعجمان السابق، وحسن محمد مهاجم أندية دبي والنصر والوصل سابقاً، وثامر محمد لاعب بني ياس وشباب الأهلي السابق، محمد الخديم لاعب عجمان السابق، يوسف السيد لاعب شباب الأهلي وحتا سابقاً، وحميد أحمد لاعب الشارقة والنصر والجزيرة سابقاً.

مدافع مميز

يعد مانع محمد صاحب الـ 31 سنة، من المدافعين المميزين في السنوات الأخيرة، عندما كان لاعباً في صفوف شباب الأهلي، ولكنه تعرض لعدد من الإصابات المؤثرة، واضطر في النهاية إلى الرحيل عن الفريق، والتعاقد مع الوحدة، ثم قرر إنهاء عقده بالتراضي مع الوحدة قبل انطلاق الموسم.

تألق الإسباني بيدرو كوندي (32 سنة)، في الخط الأمامي لفريقه السابق بني ياس، وهو ما لفت انتباه إدارة شباب الأهلي، لتتعاقد معه في الانتقالات الشتوية 2019 - 2020، إلا أن كوندي لم يحافظ على تألقه مع ناديه الجديد، ورغم مشاركته مع شباب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إلا أنه أيضاً، لم يقدم العرض المنتظر، ليتم استبعاده من قائمة فريقه للموسم الجاري، ولكنه لا يزال مرتبطاً بعقد سارٍ ومن الممكن التعاقد معه على سبيل الإعارة في ميركاتو الشتاء.

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