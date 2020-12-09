مدرب كلباء: سلاحنا العزيمة أمام خورفكان

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد الأورغواياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن فريقه يمتلك الرغبة ويتسلح بالعزيمة والإصرار لتجاوز عقبة «الديربي» أمام خورفكان، مشيراً إلى انضمام عدد من اللاعبين الذين تمت إراحتهم خلال مباراة ثمن نهائي كأس رئيس الدولة أمام الإمارات.

وقال المدرب: "تم التحضير بشكل جيد للمباراة، وكافة اللاعبين في أتم درجات الجاهزية، والفريق لديه الرغبة في حصد النقاط الثلاث، وكذلك الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، ونعلم في ذات الوقت أهمية مباراة «الديربي»، حال حصولنا على العلامة الكاملة سنصل إلى مركز مريح يبعدنا عن أندية القاع.

وأشار داسيلفا إلى أن مستوى الفريقين متقارب، وهناك رغبة مشتركة في تحقيق الفوز، نافياً أي تأثيرات لخروج الفريق من ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، قائلاً: سنفتقد اللاعب أحمد جشك المعاقب بالطرد أمام الإمارات.

كما عبر داسيلفا عن سعادته بشأن ترشيحه لجائزة أفضل مدرب خلال الشهر الماضي، ولفت إلى أنه لا يوجد مدربون أكفاء وجيدون بدون وجود لاعبين مميزين، مشيراً إلى أن أداء اللاعبين خلال الشهر الماضي انعكس بالإيجاب على المنظومة ككل.

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