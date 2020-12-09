مدرب الوحدة: سنقاتل للفوز على الجزيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن العنابي سيقاتل من أجل تحقيق الفوز، في مواجهة الديربي التي تجمع بين الجزيرة والوحدة، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وقال رازوفيتش: «مباراة مهمة بالنسبة لنا أمام الجزيرة، ولا بديل أمامنا سوى الفوز للعودة للمنافسة، ونحن مطالبون بالتركيز، خصوصاً أن عدم تحقيق الفريق للفوز في آخر 3 مباريات لم يكن بالأمر الجيد والسهل، مما يتطلب التكاتف وأن نكون على يد واحدة من أجل تجاوزه والعودة لصفحة الانتصارات من جديد».

وأضاف أن الفريق سيفتقد عدداً من الغيابات في اللقاء، وإن كان يأمل عودة اللاعبين وتعافيهم قبل المباراة، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بتقديم أفضل ما لديه ليجد طريقه نحو الفوز.

وأكد أن الجزيرة فريق كبير ويلعب كرة قدم جميلة ويشكل خطورة واضحة على المنافسين وبالتالي، على حد قوله: «يجب اللعب أمامه بحذر ولكن في الوقت نفسه نثق بإمكانياتنا وقدرات اللاعبين، خاصة وأن الوحدة كان الطرف الأفضل في المباريات الأخيرة وحصل على فرص عدة ولكنه لم يترجمها لأهداف».

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