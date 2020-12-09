مدرب بني ياس: حتا فريق شجاع ولكن غير محظوظ

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، أنه يركز فقط في كل مباراة قادمة للفريق بغض النظر عن حسابات المستقبل، مؤكداً أن بني ياس لا يستسلم ويقاتل للفوز وللحصول على أفضل المراكز، ولم لا المركز الأول؟، ولكن الفريق ينظر فقط للمواجهة المقبلة.

ويحل بني ياس ضيفاً على حتا مساء بعد غد الجمعة في إطار الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، إذ يسعى بني ياس لمواصلة انتصاراته الأخيرة في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين.

وقال إيسايلا: «صحيح أنه يمتلك نقطة وحيدة ولكنه فريق شجاع وغير محظوظ في حصد النقاط، والمباراة صعبة على الفريقين بكل تأكيد رغم ذلك».

وأضاف: «طبيعة أهدافنا تغيرت خاصة وأن بني ياس متواجد في المنافسة في 3 بطولات، لا أريد التفكير في المستقبل، ولكن في الدوري الإماراتي كل شيء ممكن، فقط فزنا على خورفكان بخماسية ولكن الأخير تعادل مع شباب الأهلي والشارقة، ولذلك كل الاحتمالات واردة».

وأشار إلى أن البطء وغياب التركيز أهم الأسباب في غياب التسجيل في بعض المباريات ثم العودة لتسجيل 6 أهداف في آخر مباراتين بعد علاج المشكلة، لافتاً إلى أنه لجأ إلى تدوير اللاعبين ومنح الفرصة للجميع في ظل تواجد الفريق في 3 بطولات مهمة ووجود حلول على دكة البدلاء، منوهاً أنه كان من الصعب أن يلعب بيدرو 3 مباريات في أسبوع واحد، ولذلك دفع بأحمد شحدة أبو ناموس في مباراة الكأس.

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