21 و 22 ديسمبر موعدا لمواجهات ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي

المصدر: وام

اعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وذلك يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري.

على أن تقام يوم الإثنين 21 ديسمبر مباراتان يلتقي في الأولى نادي الظفرة مع نادي الشارقة على ستاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساء فيما يلتقي في الثانية نادي بني ياس مع نادي الوصل على ستاد نادي بني ياس الساعة الثامنة إلا الربع مساء.

وتقام يوم الثلاثاء 22 ديسمبر مباراتان يلتقي في الأولى نادي شباب الأهلي دبي مع نادي الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي الساعة الخامسة إلا الربع مساء بينما يواجه نادي النصر نادي عجمان على ستاد آل مكتوم في المباراة الثانية الساعة الثامنة إلا الربع مساء.

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