مدرب الجزيرة: مواجهة الوحدة مجرد 3 نقاط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن مباراة فريقه أمام الوحدة الجمعة في الجولة التاسعة من دوري المحترفين مثل غيرها من مواجهات المنافسة، وأنها مجرد 3 نقاط، لكنه قال في الوقت ذاته إن ما يمنحها بعض الخصوصية كونها مباراة «ديربي»، وأن ذلك يضاعف الروح القتالية ورغبة الفوز وسط لاعبي الفريقين.

وذكر كايزر أنه سيعمل على خوض المباراة بالأسلوب ذاته الذي تميّز به الجزيرة خلال مشوار الموسم الحالي، مؤكداً أنه لن يغيّر أسلوبه بناءً على أهمية المباراة، وسيعمل مع لاعبيه على نيل النقاط كاملة، مع المحافظة على جودة الأداء.

وقال مدرب الجزيرة، إن تركيز فريقه أصبح كبيراً على الدوري بعد مغادرة كأس رئيس الدولة بالخسارة أمام الظفرة في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن مغادرة الكأس كانت محبطة لكل محبي النادي لأن البطولة تمثل الكثير لهم، وأضاف: فريقي أدى مباراة جيدة ولم نوفق في إحراز الأهداف.

وأشار كايزر إلى أن خارطة الموسم أصبحت أكثر وضوحاً بالنسبة له، وأنه يمتلك الوقت الكافي لتحضير لاعبيه، باعتبار أن الفريق، وحسب قوله، سيخوض مباراة واحدة كل أسبوع، وأن ذلك يمكنه من التحضير الجيد.

وأشار مدب «فخر أبوظبي» إلى أن مشاركة علي مبخوت الذي يعاني من إصابة طفيفة ستتحدد قبل اللقاء، مع استمرار غياب عموري وإيزيكيل، وعلق كايزر على موقف الإصابات في فريقه، قائلاً إنه عاني من إصابات عناصر مؤثرة في الفريق، لكنه يثق دائماً في البدلاء والعناصر صغيرة السن لتغطية الغيابات والنقص مع أداء مردود جيد عندما يطلب منهم المشاركة.

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