مدرب شباب الأهلي: الظفرة «كتاب مفتوح»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رأى الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه والظفرة أصبحا كتاباً مفتوحاً كل للآخر، قبل مواجهتهما للمرة الثالثة بعد غد، وذلك ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وقال: «الظفرة ليس سهلاً، وتعادلنا معه الموسم السابق، وهذا الموسم في الكأس، ومن خلال هذه المعطيات، يجب علينا التركيز جيداً خلال المباراة».

وأضاف: «أداء الفريق في تحسن من النواحي الفنية والتكتيكية واللاعبون مستواهم عال، وحققنا الفوز في المباريات الأخيرة التي خضناها، وأنا أثق في اللاعبين وبخروجهم بنتيجة تسعد الجمهور».

وأوضح: «لدي 30 لاعباً في القائمة جاهزون لخوض المباراة، ويمكن أن يشاركوا في أي لحظة خلال المباراة ويصنعوا الفارق، ومن بين هؤلاء اللاعبون الشباب، وكارلوس ادواردو وأحمد خليل، انضما لتدريبات الفريق الأخيرة بجانب محمد مرزوق».

وأكمل: «نسعى من خلال المباريات القادمة في الدوري لأن نستفيد من الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الفريق بالوصول إلى مركز متقدم في الترتيب، لأن المركز السادس لا يناسبنا قياساً على مستوانا الفني الذي نقدمه».

عودة إدواردو

في السياق نفسه كشف مدرب شباب الأهلي، عن تجهيز لاعب الفريق البرازيلي كارلوس إدواردو، لقيادة هجوم شباب الأهلي أمام الظفرة، وذلك بعد غياب طويل للاعب بسبب الإصابة. وأوضح المدرب أن شباب الأهلي لديه 30 لاعباً في القائمة جاهزون لخوض المباراة، ويمكن أن يشاركوا في أي لحظة خلال المباراة ويصنعون الفارق، ومن بين هؤلاء اللاعبين ، كارلوس ادواردو وأحمد خليل، انضما لتدريبات الفريق الأخيرة بجانب محمد مرزوق.

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