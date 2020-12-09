مدرب الظفرة: شباب الأهلي ليس إيغور فقط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الظفرة، إن الملعب يحدد هدف فريقه في مباراته أمام شباب الأهلي الجمعة لحساب الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ذاكراً أنه سينتظر ما يحدث داخل أرضية الملعب لتحديد إن كان سيطمح في الفوز أو يسعى للتعادل.

وأشار الكسندر إلى تعدد الإصابات وسط لاعبيه بشكل مستمر، ذاكراً أنه اعتاد على هذا الأمر، لأنه مع كل مباراة يفقد مجموعة من العناصر المؤثرة، وأضاف: سنفقد أمام شباب الأهلي ياسين البخيت، سلطان الغافري، عمران الجساسي، مسلم فايز، خالد الدرمكي، وجميعهم من العناصر المهمة بالتشكيلة، ولدينا أيضاً سهيل المنصوري عاد بعد فترة ابتعاد 3 أسابيع، لكنه سيكون موجوداً معنا في القائمة رغم عدم جاهزيته، لأننا في حاجة إلى خدماته لتغطية النقص الكبير.

وامتدح مدرب الظفرة، منافسه وقال إن شباب الأهلي لا يحتاج منه إلى إشادة لأنه فريق معروف للجميع بتميز عناصره في كل خطوط اللعب، مثل إيغور هداف الفريق الذي يجيد اللعب داخل الصندوق وهو من مفاتيح القوة، لكن شباب الأهلي ليس إيغور فقط، لأن الفريق به قائمة طويلة من العناصر المميزة.

وأضاف الكسندر: رغم قوة الخصم والغيابات التي نعاني منها، لكن إذا لعبنا بذات الروح القتالية التي خضنا بها مباراتنا الأخيرة في منافسة كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة يمكن أن نحقق نتيجة إيجابية.

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