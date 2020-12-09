زاناردي: خورفكان جاهز للديربي أمام كلباء

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، جاهزية فريقه الكاملة لمباراة «الديربي» المرتقبة أمام كلباء الجمعة ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وشبه المدرب المباراة بأنها من فئة النقاط الست، خصوصاً وأنها تجمع بين متنافسين مباشرين فيما يتعلق بمسألة البقاء في دوري الأضواء.

وأشاد المدرب بتطور أداء فريقه وبتحقيقهم للفوز الأول خلال الجولة الماضية أمام حتا، وهو الانتصار الذي سيمنحهم مزيداً من المعنويات قبيل مواجهة النمور والتي تعتبر في غاية الصعوبة.

وفي رده على سؤال يتعلق بكيفية إيقاف خطورة هداف كلباء التوغولي ملابا قال المدرب: كلباء يتواجد به عدد كبير من اللاعبين ولن يكون تركيزنا على لاعب دون الآخر، وإنما ستكون الرقابة على معظم لاعبي الفريق، أعتقد بأن خورفكان أيضاً يتواجد به لاعبون يستطيعون صنع الفارق.

بدوره وصف برونو لاماس لاعب خورفكان مباراة كلباء بالمهمة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون شعار الفريق إلى جانب البعد عن الأخطاء، ونوه لاماس إلى وجود رغبة وسط اللاعبين في العودة من ملعب كلباء بالنقاط الثلاث، وهو حق مشروع، معبراً عن سعادته باختيار هدفه الأجمل في الجولة الماضية والذي أحرزه في شباك حتا ومهد للعودة من ملعب الفريق الضيف بالنقاط الثلاث الأولى لفريقه في مسابقة الدوري.

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