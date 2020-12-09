سالم ربيع: ما يربطني بالوصل أبعد من أوراق العقود

المصدر: دبي-علي شدهان

علق الوطني سالم ربيع، مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على تعاقد النادي مع نظيره البرازيلي أودير هيلمان مدربا جديدا للفهود، بتأكيد أن ما يربطه بالوصل أبعد وأكثر قيمة وأهمية من أوراق العقود، مقدما الشكر لكل الوصلاوية لثقتهم به في قيادة الإمبراطور، مبدياً استعداده التام للعمل مدربا مساعدا لهيلمان، وإكمال عقده بكل احترافية طالما أن النادي راغب ومتمسك ببقائه ضمن الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة، واصفاً مباراة الوصل مع مضيفه الشارقة غدا الخميس ضمن الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي بـ "الصعبة".

3 حالات

وأشار ربيع إلى أن الوصل مستعد لمباراة الغد أمام الشارقة متصدر لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، وبطل آخر نسخة من البطولة، منوها إلى أن فريقه يعيش مرحلة أكثر من جيدة بعد تحقيقه 3 حالات فوز بشكل متتال، متمنيا أن يتواصل ذلك من خلال حصد نقاط مباراة الشارقة، رغم قوة المنافس الذي يتمتع باستقرار فني وإداري أهله إلى أن يكون متصدر الترتيب بكل جدارة.

شفاء الحارس

ودعا سالم ربيع لاعبيه إلى ضرورة إظهار أفضل ما لديهم، وإثبات قدراتهم في مباراة الخميس، مبدياً ثقته العالية في مقدرة الوصل على تحقيق النتيجة المرجوة رغم شراسة المنافس وإصراره على مواصلة التمسك بالصدارة، مشيرا إلى أن الوصل لا يعاني في مركز حراسة المرمى، كاشفا النقاب عن جاهزية الحارس حميد عبدالله وتماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، مشيدا بالمستوى المميز الذي ظهر عليه زميله سلطان المنذري في المباريات الأخيرة.

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