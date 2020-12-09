«البيان الرياضي» يكشف كواليس جلسة لاعبي الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

شهدت الجلسة التي عقدها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة مع لاعبي المنتخب الوطني الأول «الأبيض» أول من أمس العديد من المناقشات الصريحة التي تهم كرة الإمارات في الفترة المقبلة، وتساهم في السير على الطريق الصحيح من أجل التأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث اتسمت الجلسة بالعديد من الآراء المفيدة، وطالب رئيس الاتحاد لاعبي المنتخب بتحمل مسؤولياتهم في الفترة المقبلة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير، وقال: لن نقبل منكم إلا التأهل نظراً للإمكانات الكبيرة سواء في قدرات وإمكانات اللاعبين أو في ما توفره الدولة للمنتخب.

عدد الأجانب

وتحدث اللاعبون في عدد من الموضوعات المهمة، مثل تأثر مستوى اللاعبين سلباً بزيادة عدد اللاعبين الأجانب في المباريات، وقالوا إن وجود 6 لاعبين يقلل من فرص مشاركة لاعبي المنتخب في المباريات، ما يؤثر في مستواهم وعطائهم عند الانضمام للأبيض، وكذلك ضرورة التنسيق بين الجهاز الفني للمنتخب مع مدربي الأندية من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين الفني، وظروف تعرضهم للإصابات ومراحل العلاج، بعد أن لوحظ في الفترة الماضية استدعاء بعض اللاعبين رغم تعرضهم للإصابة ما يضع الجهاز الفني واللاعب نفسه في حرج، موضحين أن الاطمئنان على جهوزية اللاعبين واجب قبل اعتماد القائمة لأي تجمع مقبل.

جفاء بينتو

وتطرق عدد من اللاعبين إلى الفترة التي عمل فيها المدرب بينتو مع الأبيض، مؤكدين أن التعامل الجاف بين المدرب وبينهم زاد من الفجوة، وأصبح استمراره بهذه الطريقة يؤثر بشكل سلبي في مسيرة الفريق، وأشادوا بقرار الإدارة إنهاء التعاقد بشكل مرضٍ، كما أكد اللاعبون أنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأنهم جنود للوطن يعملون من أجل رفع علمه في كافة المحافل الرياضية التي يشاركون فيها.

رابطة للاعبين

وكشف خلفان بالهول عضو مجلس الإدارة في الجلسة العلنية، أن اتحاد الكرة حريص على الاستماع للاعبين والاستفادة من آرائهم عند وضع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وكشف عن نية اتحاد الكرة إعادة إحياء رابطة اللاعبين من جديد من أجل دعم اللاعبين سواء الحاليين أو المعتزلين ورعاية حقوقهم بما يعزز من مكانتهم.

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