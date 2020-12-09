«دبي الرياضي» يهدي مانشيني كتاب «قصتي»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أهدى مجلس دبي الرياضي، كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي» باللغة الإنجليزية، الذي يوثق بالكلمة والصورة، مراحل تأسيس دولة الإمارات، ومراحل نمو وتطور إمارة دبي، ووصولها إلى مكانتها الحالية، إلى روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، ومدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق. جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، للمدرب العالمي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام مع المدرب العالمي.

وقدم أمين عام المجلس، شرحاً للضيف، عن أهمية الرياضة والرعاية الكبيرة التي تلقاها في الدولة، وكذلك جهود المجلس لإدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، والمنظمين لمختلف البطولات والرياضات، وكذلك خطط تشجيع الاستثمار، وتوفر التسهيلات للراغبين في الاستثمار في مجال الرياضة، الذي يشهد نمواً كبيراً، ويعد من القطاعات المهمة في حركة المجتمع واهتمامات الجميع.

شكر

من جانبه، تقدم مانشيني بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي، على كرم الضيافة الذي وجده منذ لحظة وصوله إلى أرض الدولة، وهنأ المجلس على العمل الرائع الذي يقوم به في الترويج لدبي، كواحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، كما أعرب عن إعجابه بأسلوب الحياة في دولة الإمارات، الذي يعزز قيم السلام والتسامح والأمن، وأكد أن دبي تعد واحدة من أكثر أماكن الإقامة والاستثمار المفضلة لديه ولعائلته في العالم، حيث إنه يحرص على قضاء إجازته السنوية فيها منذ سنين.

يعد مانشيني البالغ من العمر 56 عاماً، أحد الأسماء الرائدة في عالم تدريب، منذ توليه تدريب نادي مانشستر سيتي في عام 2009، حيث قاد النادي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول 2011 – 2012، كما قاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي 2010 - 2011، ودرع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 2012.

كما يمتلك أيضاً عدداً من الأرقام القياسية الأخرى، بما في ذلك نهائيات كأس إيطاليا المتتالية، من 2004 إلى 2008، مع لاتسيو في 2004، ومع إنتر في المواسم الأربعة التالية.

كان لمانشيني مسيرة حافلة كلاعب أيضاً، واشتهر في وقته مع نادي سامبدوريا الإيطالي، حيث لعب أكثر من 550 مباراة، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الإيطالي 1990-1991، كأس إيطاليا 4 مرات، وكأس الكؤوس الأوروبية 1989 – 1990.

مسيرة

بعد 15 عاماً في سامبدوريا، غادر مانشيني في عام 1997 للانضمام إلى لاتسيو، حيث فاز بلقب دوري آخر (1999-2000)، وكذلك كأس الكؤوس الأوروبية (1998-1999)، وكأس السوبر الأوروبي (1999)، ولقبين آخرين في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى لقب السوبر الإيطالي. كما كان مهاجماً محترفاً، توج 36 مرة من قبل إيطاليا، وشارك في أمم أوروبا 1988، ومونديال 1990.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز