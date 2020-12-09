الجمهور يختار المرشحين النهائيين لـ «دبي جلوب سوكر»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتصدر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي ومحمد صلاح قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «دبي جلوب سوكر» التي ستقام 27 ديسمبر 2020.

وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، تم اختيار المرشحين النهائيين من قبل الجمهور بالكامل. حيث قام أكثر من 8 ملايين صوت من مشجّعي كرة القدم في العالم بالتصويت للمرشّحين النهائيين هذا العام، وحددوا القائمة النهائية لأسماء اللاعبين العالميين ضمن سبع فئات. سيتم الإعلان عن الفائز في الفئة الثامنة وهي جائزة أفضل مسيرة لاعب في 2020، في يوم الحدث.

في ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، تعود فعالية جوائز «دبي جلوب سوكر» في إصدار خاص هذا العام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية.

تنظيم

وأكد مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، على تنظيم الحدث للسنة الـ 12 على التوالي، جنباً إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعبة والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، وسيواصل استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020.

وتم تأكيد لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو ولاعب برشلونة ليونيل ميسي ضمن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن 2001 - 2020 وجائزة أفضل لاعب في العام 2020. وإلى جانب رونالدو وميسي، تم تأكيد نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح واللاعب السابق رونالدينيو في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب في القرن.

وتكريماً للاعبين الذين أظهروا مهارات تفوق التوقعات خلال هذا العام غير المتوقع، تم تأكيد نجم نادي بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي الذي تم ترشيحه إلى جانب رونالدو وميسي ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب لعام 2020، حيث حصد ليفاندوفسكي عدداً هائلاً من الأصوات في هذه الفئة، ويبرز كأحد أشهر اللاعبين هذا العام.

اختيار

وعقب مواسم مثيرة وحاسمة من البطولات، تم اختيار نادي بايرن ميونيخ وريال مدريد ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في القرن 2001 - 2020، وأيضاً لجائزة أفضل نادي في العام 2020. كما تم اختيار نادي برشلونة من قبل الجمهور ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي في القرن 2001 - 2020 إلى جانب النادي الأهلي. كما تم تأكيد نادي ليفربول المرشح الثالث لجائزة أفضل نادي في العام 2020.

وتم ترشيح 3 لجائزة أفضل وكيل لاعبين في القرن وهم جيوفاني برانشيني، وخورخي مينديز، ومينو رايولا، بينما جائزة أفضل لاعب في العالم ترشح لها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي.

أما جائزة أفضل مدرب في العام 2020، فترشح لها 4 مدربين وهم جيان بييرو جاسبريني (مدرب نادي أتالانتا) وهانز ديتر فليك (مدرب بايرن ميونيخ) ويورغن كلوب (مدرب ليفربول)، في حين سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل مسيرة لاعب في العام 2020 في وقت لاحق.

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