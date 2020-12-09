ثلاثي الساحل الشرقي يحوّل بوصلته لـ«دورينا»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

فشل ثلاثي الساحل الشرقي كلباء وخورفكان والفجيرة في تخطي مرحلة مباريات دور الـ16 بعد أن منيت الفرق الثلاثة بهزائم مريرة، بعد خروج نمور كلباء على يد الإمارات بهدف نظيف، وهي ذات النتيجة التي أخرجت ذئاب الفجيرة أمام الوصل، فيما كانت خسارة نسور خورفكان أمام الشارقة بهدفين من دون رد.

لتحول هذه الأندية استعداداتها وبوصلتها لمسابقة دوري الخليج العربي، وعزا مدربو الأندية الثلاثة أسباب الخروج إلى الحظ والأخطاء، وأشار خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأن أداء النمور بشكل عام لم يكن جيداً، في حين، أكد الصربي غوران مدرب الفجيرة أنه غير راضٍ عن النتيجة.

بدوره، أوضح كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن فريقه استحوذ أمام الشارقة بنسبة 60% ولكنه لم يستطع اختراق دفاعات المنافس.

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