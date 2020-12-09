خلفان مبارك: خسارتنا أمام الظفرة «عساها خير»

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

تألق خلفان مبارك صانع ألعاب الجزيرة، خلال مباراة فريقه أمام الظفرة، في دور الستة عشر من منافسة كأس رئيس الدولة، أول من أمس، التي انتهت لمصلحة فارس الظفرة بهدف، نال عبره بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، وواصل خلفان تألقه بعد نهاية الـ 90 دقيقة زمن اللقاء، عبر تصريحات تلفزيونية، ظهر فيها متماسكاً وواثقاً، رغم أن الخسارة كانت نتيجة مفاجأة للشارع الرياضي، من واقع المستوى المتميز الذي قدمه فخر أبوظبي في الموسم الحالي، قائلاً عن خسارة فريقه: «عساها خير».

الأبرز

وكان خلفان اللاعب الأبرز في الملعب، لكن لازمه عدم التوفيق، الذي حرمه من معانقة الشباك في 3 فرص، أهمها ركلة الجزاء التي نفذها بعيداً عن الخشبات الثلاث، بعد أن تعثر وسقط أرضاً أثناء تسديد الكرة، وفرصة أخرى من حالة انفراد بالمرمى، لكن خالد السناني حارس مرمى الظفرة، كان الأسرع في الانقضاض على الكرة، وفرصة ثالثة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن سدد كرة قوية بكثير من الذكاء، اصطدمت بالقائم الأيمن، كما أنه ساهم في صناعة عدد من الفرص، وقدم لمحات فنية رائعة في تبادل الكرات مع زملائه اللاعبين، إضافة إلى تميزه بالحماس، الذي عكس رغبته في تعديل النتيجة، ورفضه للخسارة.

وقال خلفان مبارك: قدمنا مباراة جيدة، ووصلنا لمرمى الظفرة، لكننا لم نوفق في إحراز الأهداف، الفوز لم يكن مكتوباً لنا، موضحاً أن إهدار ركلة جزاء حدث طبيعي، وأن التوفيق لم يحالفه.

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