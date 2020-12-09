«الانضباط» ترفض شكوى ويلتون ضد تيغالي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، قبول الشكوى المقدمة من لاعب نادي الشارقة ويلتون سواريز، ضد لاعب نادي النصر سيبستيان تيغالي شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام الشاكي برسوم شكواه. وقررت قبول الشكوى المقدمة من تيغالي ضد لاعب نادي الشارقة ويلتون سواريز شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم الاختصاص مع إلزام الشاكي برسوم شكواه. وقررت توجيه عقوبة الإنذار لسلطان راشد الكلباني وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا درهم، وذلك لدخوله إلى أرض الملعب والاعتراض على حكم المباراة.

وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على ناديي النصر والوصل لمخالفتهما لبروتوكول عمليات المباريات خلال مسابقة دوري الخليج العربي، ووجهت عقوبة الإنذار وفرضت الغرامة المالية ذاتها على نادي عجمان لمخالفته لبروتوكول عمليات المباريات قبل وبعد مباراته مع الوصل في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة.

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