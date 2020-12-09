اعتماد تكليف زوران بتدريب «الأبيض»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه عصر اليوم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الاتفاق الذي تم بين اللجنة الفنية والمنتخبات والمدرب الكرواتي زوران ماميتش لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً للكولومبي خورخي بينتو، واعتماد قيمة العقد الذي يبلغ عامين ويتقاضى المدرب مليوناً و250 ألف يورو في العام، ومليون للجهاز المعاون، كما سيتم إقرار خطة المنتخب للاستعداد لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة بداية من مارس المقبل، كما يطلع المجلس على عدد من المشاريع المستقبلية التي يزمع اتحاد الكرة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، والاطلاع على الاستعداد لإقامة دور الثمانية لبطولة كأس رئيس الدولة التي ستقام يومي 21 و22 ديسمبر المقبل، وتشهد مفاجآت تنظيمية جديدة عدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز