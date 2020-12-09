جوكيكا و«حطب».. عناق بعد فراق

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

بعد صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين الإمارات واتحاد كلباء، ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة على إستاد نادي الإمارات، عاد الزمن إلى الوراء بين المقدوني جوكيكا مدرب فريق «الصقور»، وموسى حطب إداري فريق «النمور»، حيث استعادا ذاكرة تلك الأيام التي جمعتهما في نادي حتا بوجود جوكيكا مدرباً وموسى حطب لاعباً.

ورغم أنه كان لقاءً عابراً وسط مشاعر مختلطة بين السعادة والحزن لفوز فريق الإمارات بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمد سعيد، ومهد الطريق لبلوغ الدور ربع النهائي في المسابقة الأغلى، إلا أن الصورة التي جمعتهما كشفت عن تقدير كبير لذكريات الماضي الجميل الذي جمعهما في حتا، خصوصاً أن تلك الفترة شهدت نتائج جيدة بعد أول موسم للفريق في المحترفين.

المشهد بين المدرب المقدوني جوجيكا واللاعب موسى حطب أكد أن كرة القدم رسالة تحابب وتعارف، فالقيم الإنسانية باقية أما النتائج فهي زائلة.

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