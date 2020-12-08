بيدرو: العين سيقاتل للفوز على عجمان

المصدر: العين - طلحة عبد الله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه سيقاتل للفوز على عجمان، بعد غدٍ الخميس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، بالجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وعبّر بيدرو عن تمنياته بأن يبدأ فريقه المباراة المقبلة، بنفس المستوى الذي كان عليه في الشوط الثاني من مباراته السابقة أمام نفس الفريق، على مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال إن تلك المباراة كانت صعبة، لأن العين لم يخسر النتيجة فحسب، بل خرج من البطولة، وأشار إلى أن اللاعبين بذلوا جهوداً كبيرة في الشوط الثاني، من أجل تعديل النتيجة، ولكن لم يحالفهم التوفيق.

وأضاف: «إذا بدأنا المباراة المقبلة بنفس مستوانا في الشوط الثاني من المباراة السابقة، سوف نكون أقرب للفوز، وحصد النقاط الثلاث، وسنعمل بجد خلال المباراة، من أجل العودة إلى المسار الصحيح، نعرف أن منافسنا فريق منظم جداً، ولديه خط دفاع قوي، ولاعبون يتمتعون بالقوة والسرعة خلال الهجمات المرتدة، وعلينا أن نكون جاهزين لذلك من خلال اختيار اللاعبين المميزين في خط الهجوم، والذين لديهم القدرة على تسجيل الأهداف».

وقال بيدرو: «أعرف أن جماهير العين يشعرون بالإحباط نفسه الذي شعرنا به، نتيجة للخسارتين الأخيرتين، ولكن يجب ألا ننسى أنه سبق لنا تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية قبل هاتين المباراتين، والآن، هذه جولة جديدة من بطولة الدوري، والأمر كله يعتمد علينا، فنحن نلعب على أرضنا، ولسوء الحظ لن توجد الجماهير خلف الفريق في مدرجات الملعب لتقديم الدعم للفريق، ولكن بالتأكيد سنعمل على الفوز لإسعاد الجماهير في بيوتها، فنحن نلعب من أجلهم، ونعرف أنهم يطالبوننا بالفوز بالمباريات المقبلة، وسنعمل على تحقيق طموحاتهم بالفوز.

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