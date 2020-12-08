العنبري: مواجهة الوصل صعبة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، على صعوبة مواجهة الجولة التاسعة في دوري الخليج العربي أمام ضيفه الوصل بإستاد الشارقة مساء الخميس، مشيراً إلى أن صعوبة المباراة تكمن في الظهور القوي لفريق الوصل في المباريات الأخيرة وتحقيقه الفوز 3 مباريات، متمنياً تقديم مباراة جيدة من الفريقين، خاصة وأن مواجهات الشارقة والوصل تتميز بالقوة والإثارة.

وقال العنبري إن فريقه مطالب بالعودة للانتصارات في الدوري بعد خسارته 4 نقاط بالتعادل مع خورفكان ثم شباب الأهلي، نافياً وجود أي ضغوط نفسية على فريقه جراء التعادلين، وقال إن الشارقة تعرض لمثل هذا الموقف من قبل ويعرف كيفية التعامل معه، ولاعبو الفريق يقدرون المسؤولية ويدركون طبيعة مشوار الدوري الطويل، ولا يمكن التأثر بنتيجة مباراة.

وقال العنبري إن التقارب في النقاط، زاد من قوة التنافس ويجعل من مباراة الوصل أهمية خاصة، موضحاً أن فريق الوصل لديه لاعبون جيدون ويتميز في الناحية الهجومية بشكل واضح، مشيراً إلى جاهزية فريقه ولا توجد غيابات تذكر، وبالنسبة للاعب خالد الضنحاني، أكد أن إصابته خفيفة وستتحدد مشاركته قبل ساعات من المباراة وفقاً للتدريب الأخير الذي يجريه الفريق.

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